"Открытая Россия" предлагает упразднить "бесполезный" комитет по делам Арктики

Представители петербургского отделения "Открытой России" обратились ко врио градоначальника Александру Беглову с предложением ликвидировать не так давно начавшее функционировать подразделение Смольного - комитет по делам Арктики.

По сведениям организации, ежегодно на нужды "арктического" ведомства из бюджета города выделяется порядка 150 млн рублей, однако какой-либо видимости его реальной деятельности рядовые граждане не замечают, поэтому не ясно, на что уходит обозначенная сумма.

"Комитет по делам Арктики – бесполезное ведомство, которое ничего не делает кроме как «осваивает смету». С таким же успехом в Петербурге можно создать Комитет по делам Северного Кавказа или Дальнего Востока, а так же департамент по увлечению популяция осетра в реке Лена", - полагает координатор петербургской ОР Сергей Кузин.

В связи с обозначенной выше позицией, в движении считают резонным распустить "арктическое" ведомство, а предназначавшиеся для его нужд средства направить на "на решение действительно важных проблем в городе".

"На те средства, которые ежегодно выделяется на арктический комитет, можно ежегодно содержать 250 дворников или целых 500 дворников в зимний период, которые могут справиться с любой «неожиданной» зимой в центре города. Но мы предлагаем направить деньги на благоустройство парка на Смоленке", - резюмировал Кузин.

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