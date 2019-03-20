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14:37

"Открытая Россия" предлагает упразднить "бесполезный" комитет по делам Арктики

фото ЗакС политика "Открытая Россия" предлагает упразднить "бесполезный" комитет по делам Арктики

Представители петербургского отделения "Открытой России" обратились ко врио градоначальника Александру Беглову с предложением ликвидировать не так давно начавшее функционировать подразделение Смольного - комитет по делам Арктики.

По сведениям организации, ежегодно на нужды "арктического" ведомства из бюджета города выделяется порядка 150 млн рублей, однако какой-либо видимости его реальной деятельности рядовые граждане не замечают, поэтому не ясно, на что уходит обозначенная сумма.

"Комитет по делам Арктики – бесполезное ведомство, которое ничего не делает кроме как «осваивает смету». С таким же успехом в Петербурге можно создать Комитет по делам Северного Кавказа или Дальнего Востока, а так же департамент по увлечению популяция осетра в реке Лена", - полагает координатор петербургской ОР Сергей Кузин.

В связи с обозначенной выше позицией, в движении считают резонным распустить "арктическое" ведомство, а предназначавшиеся для его нужд средства направить на "на решение действительно важных проблем в городе".

"На те средства, которые ежегодно выделяется на арктический комитет, можно ежегодно содержать 250 дворников или целых 500 дворников в зимний период, которые могут справиться с любой «неожиданной» зимой в центре города. Но мы предлагаем направить деньги на благоустройство парка на Смоленке", - резюмировал Кузин.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:59    
Ну правда, что за хрень: Ледники и торосы на улицах долбили люди Рублевского, выход на лёд контролтирует полиция и МЧС. А этот Арктический комитет что делает?

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