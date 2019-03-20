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15:26

Смольный готов помочь с долгами семье девочки, заявившей о травле после письма Путину

фото ЗакС политика Смольный готов помочь с долгами семье девочки, заявившей о травле после письма Путину

Власти Петербурга намерены помочь семье Перчиковых из деревни Томсино, Псковская область, погасить долги, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей администрации Псковской области.

По словам собеседника агентства, глава области Михаил Ведерников обсудил вопрос помощи семье с врио губернатора Петербурга Алекcандром Бегловым. «Какой вид помощи будет оказан, пока неизвестно. Администрация города принимает решение», - добавили в областной администрации.

Уточняется, что у Елены Перчиковой есть прописка в Петербурге. В деревню Томсино с дочерью Таисией она переехала в 2018 году.

Ранее 12-летняя Таисия Перчикова рассказала, что односельчане начали травить ее и ее маму после того, как девочка попросила помощи у президента Владимира Путина. После этого в Псковской области была создана комиссия, которая должна была разобраться в ситуации.

Следственный комитет области заявил, что семья Перчиковых отрицает информацию об угрозах, и заявил, что в СМИ распространяется «ложная информация», и историю «можно считать ее фейковой». После этого журналисты снова связались с девочкой, и она подтвердила, что вместе с мамой рассказывала следователям об угрозах в свой адрес, и что опубликованная информация – это правда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль «вряд ли» может чем-то помочь семье и не считает нужным комментировать ситуацию. Глава Себежского района Псковской области Леонид Курсенков назвал историю «чистейшей воды аферой».

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