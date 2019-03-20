Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

16:24

Петербургский депутат Никешин установил мировой рекорд в пауэрлифтинге

фото ЗакС политика Петербургский депутат Никешин установил мировой рекорд в пауэрлифтинге

Депутат Законодательного собрания Сергей Никешин победил на соревнованиях по пауэрлифтингу в венгерском городе Дьер, передает пресс-служба петербургского парламента.

Он одержал победу на турнире European Masters Classic 8 марта. Соревнования проводила федерация EPF.

Согласно информации портала Goodlift, 60-летний Никешин установил мировой рекорд по силовому троеборью в весе от 120 кг для своей возрастной категории, собрав 640 очков. Также он стал европейским рекордсменом в приседе и становой тяге.  Никешин присел со штангой весом 217,5 кг и вытянул вес 262,5 кг. От груди депутат пожал 160 кг.

Отметим, что это не лучшие показатели за спортивную карьеру политика. На российском первенстве по силовому троеборью в 2015 году Никешин набрал 710 очков. Тогда он смог пожать 172,5 кг. Показатель в приседе был 247,5 кг, в становой тяге – 290 тяге.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:49    
Поздравляю!
Однако мы все тоже ему помогли. Харчи-то - наши.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

20:02 ЗакС и омбудсмены

19:55 Курганского активиста судят за прогулку в маске Путина и листовки с призывом платить налог

19:19 Книгу Поклонской с компроматом на депутатов ГД могут издать в Японии

18:58 Полицейские задержали в штабе Навального координатора "Весны" Михаила Борисова   1

18:46 Смольный начал разрабатывать проект кольцевой линии от "Лесной-2" до "Ладожской-2"

18:20 47news потеряло связь со стрингером после угрозы охранника структуры "Газпрома" утопить его

18:15 Порошенко ввёл новые санкции в отношении России

18:02 Бывшего участника группировки "Линкольн-88" приговорили к 9 годам тюрьмы   2

18:01 Муниципал: Суд отказался отменять решение о ликвидации избирательной комиссии в МО Балканский

17:46 Перехватывающую парковку откроют у "Проспекта Ветеранов" к концу 2019 года   1

17:20 Милонов об уходе Шнурова со сцены: Он культуру лишь разрушил, популяризовал «быдлячество»

17:12 Псевдоним «Гена»: Общественности впервые показали материалы дела «Сети»

17:09 Гаагский суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

17:02 Резник: Серезлеев был не худшим председателем, у меня системные претензии

16:53 ЗакС выиграл суд у АНО «Дозор» и УФАС Петербурга

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.