ЗакС выиграл суд у АНО «Дозор» и УФАС Петербурга

Законодательное собрание Петербурга выиграло суд у автономной некоммерческой организации «Дозор» и управления ФАС по Петербургу. Поводом для обращения в суд стало требование антимонопольного ведомства заново провести аукцион на поставку телевизоров для парламента. Арбитражный суд города полностью удовлетворил иск Заксобрания 19 марта.

Руководитель «Дозора» Александр Арсентьев в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что планирует подавать апелляцию. Окончательное решение по ее подаче организация примет после опубликования решения суда, уточнил Арсентьев. Он добавил, что все же считает указанные в документах закупки ЗакСа условия неправильными.

Речь идет об аукционе Заксобрания на поставку телевизоров. ЗакС желал приобрести ТВ на 1 млн рублей. «Дозор» подал на нее жалобу в УФАС Петербурга. Некоммерческая организация заявила, что ЗакС указал некорректные требования к телевизорам. УФАС признало жалобу обоснованной. Ведомство потребовало от ЗакСа изменить аукционную документацию и провести закупку заново.