Резник: Серезлеев был не худшим председателем, у меня системные претензии

Депутат Законодательного собрания Максим Резник заявил, что считает уволенного с должности комитета по печати Сергея Серезлеева профессионалом своего дела и не верит, что новое назначение сделает работу комитета более открытой в области конкурсов на установку рекламных конструкций.

- Мне не нравилась политика, которая проводилась в области рекламных конструкций. Но Серезлеев был, наверное, не худшим председателем, у меня системные претензии. Он был чиновником профессиональным, - сообщил Резник в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру.

По мнению депутата, Смольный не объясняет истинные причины отставки чиновника, за которой может стоять борьба участников рекламного рынка.

- Критиковать Серезлеева я не буду. Я считаю, что неправильно критиковать потом. Если бы изменилась ситуация в целом, появилась открытость конкурсов… Но никаких оснований полагать, что так будет, нет. Поэтому и радоваться нечему, - добавил Резник.

Напомним, об увольнении Серезлеева со своего поста официально объявили 20 марта.

«Материалы проверки комитета Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга направлены в правоохранительные органы», - также говорится в официальном сообщении на сайте Смольного.

О грядущем увольнении Серезлеева ЗАКС.Ру писал еще в декабре. Тогда в качестве его возможной преемницы рассматривалась советник врио губернатора Петербурга Александра Беглова Ирина Ган, позже возглавившая аппарат главы города. В январе основным кандидатом на должность председателя комитета по печати стал экс-руководитель петербургского филиала оператора наружной рекламы Russ Outdoor Владимир Рябовол. В феврале Беглов назначил его своим советником.

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