Гаагский суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционный суд в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов, первого президента Республики Сербской Радована Караджича к пожизненному заключению, передает Reuters.

В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал Караджича виновным в военных преступлениях во время боснийской войны 1992 – 1995 годов, в том числе в организации массового убийства мусульман в Сребренице в 1995 году. Он был приговорен к 40 годам тюрьмы.

Караджич был задержан в 2008 году. Тогда ЗАКС.Ру узнал мнение петербургских политиков об этом. Некоторые деятели считали, что сербам следовало не выдавать Караджича гаагскому трибуналу, а судить его на родине. Михаил Амосов напротив, счел выдачу Караджича правильным шагом.

В 2017 году за военные преступления во время конфликта в Боснии и Герцеговине к 20 годам тюрьмы был приговорен хорватский генерал Слободан Пральяк. Во время оглашения приговора он заявил, что «отвергает вердикт» суда и покончил с собой в зале суда.

Конфликт в Боснии и Герцеговине разгорелся после того, как Югославия распалась на несколько независимых стран. Война продолжалась до 1995 года, количество жертв оценивается примерно в 100 тысяч человек.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.