Псевдоним «Гена»: Общественности впервые показали материалы дела «Сети»

Московский окружной военный суд в среду, 20 марта, на выездном заседании в Петербурге начал рассмотрение дела анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, обвиняемых в участии в «террористическом сообществе «Сеть». Накануне с адвоката Филинкова Виталия Черкасова сняли подписку о неразглашении следственных материалов, и он рассказал журналистам на пресс-конференции об обстоятельствах дела. По мнению защитника, доказательств вины Филинкова недостаточно.

Неучтенные часы

Сотрудники ФСБ задержали программиста Виктора Филинкова 23 января 2018 года в аэропорту Пулково. 25 января его арестовал Дзержинский районный суд. На следующий день он заявил сотрудникам ОНК, а затем своему адвокату Виталию Черкасову, что признательные показания об участии в террористическом сообществе «Сеть» из него выбивали под пытками, в том числе с помощью электрошокера. Адвокат обращает внимание и на моральное давление, которое оказывали на его подзащитного. Филинков фактически около 28 часов пробыл в расположении оперативников и следователей ФСБ, после чего, поздно ночью, его допросили.

Первоначальные признательные показания Филинков дал в присутствии адвоката по назначению, который, по словам Черкасова, не обратил никакого внимания на следы побоев на теле подзащитного.

К моменту задержания Филинкова фигурантами дела «Сети» уже были жителей Пензы. После – добавились петербуржцы Игорь Шишкин и Юлий Бояршинов. Шишкин стал первым осужденным по этому делу, получивший 17 января 2019 года 3,5 года лишения свободы. Вскоре после своего ареста он заключил сделку со следствием, и его дело рассматривалось особым порядком. Обвиняемый объяснил происхождение побоев, которые сотрудницы ОНК зафиксировали на его теле при первом посещении в СИЗО, травмами, полученными на тренировке по тайскому боксу.

По словам адвоката Черкасова, по имеющимся у него документам видно, что признательных показаний от Шишкина добивались дольше, чем от Филинкова. В материалах дела есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий, в котором указывается, что оперативник ФСБ сообщил следователям, что задерживал Шишкина около 18 часов вечера 25 января. В рапорте говорится, что задержание было произведено в 3-15 ночи 26 января, а доставили Шишкина к следователю ФСБ 27 января в 11-30 дня.

- Если отследить по материалам уголовного дела, он был задержан в 18 часов 25 января. После этого длительное время он находился у них под контролем. Вероятно, никаких признательных показаний он не давал. Впоследствии в материалах дела появляется протокол допроса его жены. Протокол допроса производится в ночное время. То есть 25-го его задерживают, 26-го в три часа ночи привозят в УФСБ и допрашивают его супругу. После этого он еще почти сутки ничего не говорит. И только примерно в 11 часов 27 января он дает признательные показания. Имеется подозрение, что Шишкин длительное время не поддавался на методы воздействия на него, но сотрудники ФСБ нашли “ключик”, как заставить его дать эти показания, - прокомментировал адвокат Черкасов.

Он также отметил, что Филинков, хоть и осознает, что признательные показания Шишкина усугубили его положение, но осужденного фигуранта не клеймит:

- Он понимает, что пережил Шишкин, и у него нет к нему никаких претензий.

По словам Черкасова, Филинков уверяет, что был знаком с Шишкиным «шапочно», а в материалах дела нет никаких сведений о том, что они участвовали в каких-либо совместных мероприятиях. По версии следователей, они даже состояли в разных «ячейках» предполагаемого сообщества. Однако, отметил адвокат, в одном из протоколов допроса Шишкин говорит, что из всех петербургских фигурантов Филинков сильнее других ратовал за «более серьезную подготовку террористических мероприятий».

- Возникает вопрос, откуда он получил эту информацию? – удивляется адвокат Филинкова.

«Мундиаля» в деле нет

После январских задержаний дело «Сети» засекретили. Однако интернет-издание Republic со ссылкой на источники в ФСБ вскоре представило эксклюзивные подробности поступивших к ним сведений о «планах» задержанных. В частности, сообщалось, что ячейки «Сети» действовали в Пензе, Петербурге, Москве и Беларуси. По данным журналистов, сообщество якобы планировало террористические акты в дни проведения президентских выборов и чемпионата мира по футболу.

- Никаких подтверждений, что фигуранты готовились именно к этим датам, в материалах дела не имеется, - обратил внимание Черкасов.

Географию сообщества, вероятно, определил некий съезд анархистов, проходивший в первых числах января 2017 года в Петербурге. В нем участвовали представители вышеперечисленных городов и стран. Из Пензы на съезд приехали Илья Шакурский и Арман Сагынбаев, когда обоих задержали по делу «Сети», в их компьютерах нашли упоминания об этом мероприятии. Протокол осмотра компьютеров включили в материалы дела.

- В трактовке следователей, съезд проводился, чтобы они (участники «Сети» - прим. ЗАКС.Ру) обсудили конечные итоги того, как им нужно расшатывать политическую обстановку в стране, чтобы добиться народного возмущения, чтобы у нас произошла какая-то революция, смена власти, - рассказал Черкасов. - Мой подзащитный подтверждает, что на данном мероприятии он присутствовал, но оно имело другие цели и задачи. Они обсуждали идеи анархистского и антифашистского движения. После этого мероприятия, он никаким образом не предварял тех планов, которые, по версии предварительного следствия, они договорились продвигать.

Адвокат говорит, что в материалах дела есть и другие ничем не подтвержденные заявления. Например, там говорится, что Филинков в «Сети» носил псевдоним «Гена» и был связистом своей «ячейки». В сферу его ответственности якобы входили обучение товарищей навыком шифрования и вербовка новых членов сообщества.

- Не добыто никаких сведений, которые бы говорили, что мой подзащитный на каком-то этапе принял на себя эти обязательства, в материалах дела нет показаний какого-то гражданина, который бы говорил, что Филинков его вовлекал. Нет доказательств, что он выполнял роль связиста, что он изыскивал какие-то средства связи, обеспечивал ими иных фигурантов этого дела. Я полагаю, что это все на уровне домыслов, граничащих с элементами фантазии сотрудников следственной группы, - отметил адвокат.

Филинкову вменяется также то, что в 2016 году он дважды выезжал в Пензу к знакомым анархистам, которые впоследствии стали первыми фигурантами по делу «Сети». Следователи полагают, что уже тогда проходили совместные тренировки и родился преступный умысел.

- Опять же, эти доводы подтверждены материалами дела. Мой подзащитный действительно говорит, что в указанный период он приезжал в город Пензу, но ничего удивительного нет в том, что люди определенной субкультуры ищут контакты друг друга в других городах, общаются, - объяснил Черкасов. – Он отрицает, что участвовал в каких-либо тренировках. И эти слова подтверждаются материалами дела.

Судя по показаниям другого фигуранта дела Юлия Бояршинова и оперативной справки сотрудника ФСБ, Бояршинов и несколько его знакомых ходили на курсы в центр тактической и огневой подготовки «Партизан», обучающий гражданское население выживанию «в условиях локальных вооруженных конфликтов, социальной нестабильности и чрезвычайных ситуаций».

В клубе «Партизан» даже прошел обыск, в ходе которого сотрудники ФСБ изъяли предметы, схожие с автоматами Калашникова. Впоследствии предметы вернули, клуб работает до сих пор, но для следствия участие в его тренингах стало одним из доказательств вины Бояршинова. Также как ранее увлечение страйкболом усугубило положение пензенских фигурантов дела.

Ожидается, что пензенские обвиняемые выступят свидетелями на петербургском процессе. Также адвокат Черкасов планирует ходатайствовать о вызове следователя Геннадия Беляева. Возможно, их допросы пройдут за закрытыми дверями. По словам защитника Филинкова, есть вероятность, что рассмотрение дела закроют.

Сергей Еремеев

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