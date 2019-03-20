Перехватывающую парковку откроют у "Проспекта Ветеранов" к концу 2019 года

Вице-губернатор Эдуард Батанов в ответе петербургскому парламентарию Денису Четырбоку сообщил, что на юго-западе города, у станции метро "Проспект Ветеранов", уже к концу 2019 года появится перехватывающая автопарковка.

Статья о расходах на строительство объекта, уточнил чиновник, уже предусмотрена в законе о бюджете Северной столицы на 2019 год. Предполагается, что в апреле будет заключен контракт на проведение проектно-изыскательских работ, которые завершатся в июне.

"Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ и ввод перехватывающей автостоянки в эксплуатацию – ноябрь 2019", - уведомил Батанов.

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