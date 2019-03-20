Порошенко ввёл новые санкции в отношении России

Президент Украины Петр Порошенко подписал постановление о введении дополнительных антироссийских ограничений, передает "Газета.ру".

В указе уточняется, что санкции коснутся лиц, якобы работавших наблюдателями на выборах в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также в отношении всех строителей, возводивших переправу через Керченский пролив. Всего в санкционные списки попали 294 юридических и 848 физических лица.

До это Совет нацбезопасности Украины утвердил решение о введении допограничений для российских граждан, разделяющих "агрессивные действия", направленные на государство. В частности, речь идет о силовиках, причастных к инциденту в Черном море.

Напомним, 25 ноября погранслужба ФСБ со стрельбой задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. 24 моряков арестовали по обвинению в незаконном нарушении границы России. Под стражей они останутся как минимум до 24 апреля. В ответ Совет национальной безопасности Украины одобрил введение новых санкций против России, а Россия ввела запрет на импорт некоторых товаров из Украины.