Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

18:20

47news потеряло связь со стрингером после угрозы охранника структуры "Газпрома" утопить его

фото ЗакС политика 47news потеряло связь со стрингером после угрозы охранника структуры "Газпрома" утопить его

Редакция 47news сообщила, что потеряла связь со своим внештатным оператором после того, как на него в поселке Лесное напали охранники дочерней компании «Газпрома» и угрожали утопить.

Охранники объекта компании «Газпром социнвест» говорили с стрингером-оператором издания около 14:20 20 марта. В Лесном компания строит логистический центр за 15 млрд рублей: некоторые эксперты называют эту цену завышенной минимум в три раза.

Из опубликованной аудиозаписи разговора оператора с охранниками следует, что стрингера удерживают, требуют показать снятые материалы и вызывают службу безопасности. В конце опубликованного фрагмента слышно, как охранник угрожает утопить оператора. В редакции сообщили, что на момент подготовки новости связи с ним не было, о произошедшем уведомили полицию.

Обновлено 18:30: 47news сообщает, что стрингер вышел на связь, он едет в отделение полиции в Кузьмоловском.

По словам оператора, в машине он показал охранникам, что ни на флешке, ни в квадрокоптере «никакой съемки нет», и тогда же получил удар по лицу. Когда приехала полиция, стрингер написал заявление по факту побоев, в протоколе полицейские зафиксировали нападавшего как неустановленное лицо. Квадрокоптер у оператора изъяли, объяснив необходимостью некой экспертизы. 

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

19:55 Курганского активиста судят за прогулку в маске Путина и листовки с призывом платить налог

19:19 Книгу Поклонской с компроматом на депутатов ГД могут издать в Японии

18:58 Полицейские задержали в штабе Навального координатора "Весны" Михаила Борисова   1

18:46 Смольный начал разрабатывать проект кольцевой линии от "Лесной-2" до "Ладожской-2"

18:20 47news потеряло связь со стрингером после угрозы охранника структуры "Газпрома" утопить его

18:15 Порошенко ввёл новые санкции в отношении России

18:02 Бывшего участника группировки "Линкольн-88" приговорили к 9 годам тюрьмы   2

18:01 Муниципал: Суд отказался отменять решение о ликвидации избирательной комиссии в МО Балканский

17:46 Перехватывающую парковку откроют у "Проспекта Ветеранов" к концу 2019 года   1

17:20 Милонов об уходе Шнурова со сцены: Он культуру лишь разрушил, популяризовал «быдлячество»

17:12 Псевдоним «Гена»: Общественности впервые показали материалы дела «Сети»

17:09 Гаагский суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

17:02 Резник: Серезлеев был не худшим председателем, у меня системные претензии

16:53 ЗакС выиграл суд у АНО «Дозор» и УФАС Петербурга

16:37 Предполагаемый лидер Тамбовской ОПГ Барсуков получил 24 года колонии строгого режима

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.