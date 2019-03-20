47news потеряло связь со стрингером после угрозы охранника структуры "Газпрома" утопить его

Редакция 47news сообщила, что потеряла связь со своим внештатным оператором после того, как на него в поселке Лесное напали охранники дочерней компании «Газпрома» и угрожали утопить.

Охранники объекта компании «Газпром социнвест» говорили с стрингером-оператором издания около 14:20 20 марта. В Лесном компания строит логистический центр за 15 млрд рублей: некоторые эксперты называют эту цену завышенной минимум в три раза.

Из опубликованной аудиозаписи разговора оператора с охранниками следует, что стрингера удерживают, требуют показать снятые материалы и вызывают службу безопасности. В конце опубликованного фрагмента слышно, как охранник угрожает утопить оператора. В редакции сообщили, что на момент подготовки новости связи с ним не было, о произошедшем уведомили полицию.

Обновлено 18:30: 47news сообщает, что стрингер вышел на связь, он едет в отделение полиции в Кузьмоловском.

По словам оператора, в машине он показал охранникам, что ни на флешке, ни в квадрокоптере «никакой съемки нет», и тогда же получил удар по лицу. Когда приехала полиция, стрингер написал заявление по факту побоев, в протоколе полицейские зафиксировали нападавшего как неустановленное лицо. Квадрокоптер у оператора изъяли, объяснив необходимостью некой экспертизы.