Смольный начал разрабатывать проект кольцевой линии от "Лесной-2" до "Ладожской-2"

Петербургские власти приступили к разработке участка кольцевой линии городской подземки от проектируемой станции "Лесная-2" до "Ладожской-2", уведомили в КРТИ. В ближайшее время будет объявлен конкурс на создание предпроектной документации про объекту.

Вслед за этим в Смольном приступят к разработке документации по перепланировке территории, а по завершении всех процессуальных обязательств и оформления должного количества документов по проекту - начнут строительство.

Предполагается, что все "бюрократические проволочки" будут улажены к 2027 году. Ожидается, что возведение обозначенного отрезка кольцевой займет 7 лет. Второй участок "кольца" будет состоять из шести станций: "Лесная-2", "Арсенальная", "Площадь Калинина", "Полюстровский проспект-2", "Большеохтинская-2" и "Ладожская-2".

К проектным и строительным работам по первому участку "радиальной" линии должны приступить раньше. В отрезок войдут станции, начинающиеся от "Большого проспект-2", затем "Василеостровская-2», "Спортивная-2", "Петроградскую-2", "Кантемировская" и, наконец, "Лесная-2".

Ранее, напомним, Смольный обновил сроки строительства кольцевой.