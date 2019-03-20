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Новости

19:19

Книгу Поклонской с компроматом на депутатов ГД могут издать в Японии

фото ЗакС политика Книгу Поклонской с компроматом на депутатов ГД могут издать в Японии

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила в Facebook, что председатель японский патриотической организации проявил интерес к идее издать в Японии ее книгу «Крымская весна: до и после».

По словам Поклонской, «дружескую встречу» с главой «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимурой она провела 19 марта. «Господин Кимура выразил интерес к изданию данной книги в Японии, чтобы японские читатели смогли познакомиться с историей и предпосылками крымского референдума и возвращения Крыма в состав России», - написала Поклонская.

Свою книгу Поклонская презентовала 10 марта. Издание содержит 15 глав. Ранее Поклонская заявляла, что в издании также будет компромат на некоторых депутатов Госдумы. Среди упоминавшихся случаев – владение парламентариями зарубежными фирмами, искусственное завышение тарифов ЖКХ.

Поклонская в 2014 году стала популярна в том числе в Японии из-за мема о «няш-мяш». Ее внешность сочли миловидной, и прокурор Крыма стала героиней множества рисунков. Саму Поклонскую это смутило, и она, комментируя свою популярность, заявила, что она – прокурор, и «никаких няш-мяш» не допустит. В марте 2019 года Поклонская призналась, что поначалу ее смутила такая слава, но затем она поняла, что мем очень «искренний» и перестала волноваться по его поводу.

Фото: facebook.com/PoklonskayaNV

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