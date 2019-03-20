Беглов пообещал открыть школу на Нерчинской улице к 1 сентября 2020 года Врио губернатора Алекcандр Беглов пообещал, что школу на Нерчинской улице откроют 1 сентября 2020 года, сообщили в Смольном. Изначально школу должны были открыть в декабре того же года. На встрече с жителями Невского района Беглов заверил, что учебное заведение откроют раньше, к началу учебного процесса. По словам врио губернатора, он поставил перед комитетом по строительству задачу переменить планы так, чтобы осуществить это, а перед другими комитетами и главой Невского района – заверить строительство как можно скорее и обеспечить школу оборудованием. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен