Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

9:49

Эсеры добиваются запрета аудиорекламы на эскалаторах

фото ЗакС политика Эсеры добиваются запрета аудиорекламы на эскалаторах

Депутаты фракции "Справедливой России" в петербургском парламенте выступили с инициативой упразднить законодательным образом такое явление, как звуковая реклама на эскалаторах метрополитена. По мнению народных избранников, оно ущемляет права граждан - в особенности тех, кто лишен возможности "перебить" навязчивую информацию при помощи плеера с наушниками. Для реализации своей идеи социал-демократы предлагают дополнить федеральный закон "О рекламе" всего лишь одним пунктом: "Не допускается распространение звуковой рекламы на объектах транспортной инфраструктуры метрополитена".

Наказывать за нарушение этого потенциального нового пункта справедливороссы предлагают так же, как и за нарушение любой другой статьи "рекламного" закона: граждан штрафовать на сумму от 2 до 2,5 тысяч рублей, юридических лиц - на сумму от 40 до 100 тысяч.

"Каждый пассажир подземки вынужден изо дня в день слушать коммерческие звуковые объявления против своей воли. Мы считаем, что такая насильственная реклама нарушает права граждан, так как, во-первых, она носит принудительный характер, то есть противоречит принципу добровольного выбора потребителя, а, во-вторых, мешает пассажирам, которые только что покинули или собираются попасть в зону, где сотовая связь недоступна, пользоваться мобильными телефонами", - выразила консолидированную позицию фракции депутат Надежда Тихонова.

По мысли депутата, поскольку постоянные громкие объявления, от которых никуда не скрыться, действуют всем на нервы, то в метрополитене из-за этой дополнительной напряженности возрастают риски разного рода происшествий.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
20 марта, 20:02ЗакС и омбудсмены
20 марта, 17:02Резник: Серезлеев был не худшим председателем, у меня системные претензии
20 марта, 14:22На профразвитие госслужащих Петербурга из бюджета уйдет более 14 млн рублей
20 марта, 14:16Депутат Чебыкин снова обвинил оппозиционеров в "самопиаре" по эко-теме
20 марта, 13:45Местные общественные объединения смогут действовать на территории всего Петербурга
20 марта, 13:40Петербургский депутат Анохин назвал коллегу Резника "лысым", а тот его - "мурзилкой"
20 марта, 13:20Празднование Дня кораблестроителя будут оплачивать из бюджета Петербурга
20 марта, 13:06Макаров объяснил, что в МО Морские ворота единороссы обсуждали организацию выборов
20 марта, 12:43Макаров об увольнении журналистки Карпенко: Это внутреннее дело редакции
20 марта, 11:56Шишлов: Законопроекты, касающиеся прав человека, должны проходить экспертизу УПЧ
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


10:39    
Когда Н. Тихонова была последний раз в метро?
А мне так не мешает. Даешь рефрендум. За идею мне отк..т (премию).

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

12:30 Эрмитаж и Исаакиевский собор открылись для посещения после эвакуаций

12:21 Суд признал неправомерным отсутствие конкуренции у ГУИОН

11:57 ЛДПР проведет в митинг в защиту спортивного центра «Динамо»

11:51 Мурманскую область вместо Ковтун временно возглавил Андрей Чибис

11:44 Врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер

11:19 Эрмитаж, Исаакиевский собор и ряд школ эвакуированы из-за угрозы минирования   1

10:41 Глава Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

10:40 В Госдуме заявили о попадании Володина под санкции Украины

10:04 Губернатор Мурманской области Марина Ковтун уходит в отставку

9:49 Эсеры добиваются запрета аудиорекламы на эскалаторах   1

9:21 ОСК и "Метрострой" расторгают контракт на 6 млрд рублей

20 марта, 20:56 Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина   2

20 марта, 20:33 Беглов пообещал открыть школу на Нерчинской улице к 1 сентября 2020 года

20 марта, 20:02 ЗакС и омбудсмены   4

20 марта, 19:55 Курганского активиста судят за прогулку в маске Путина и листовки с призывом платить налог

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.