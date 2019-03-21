Губернатор Мурманской области Марина Ковтун уходит в отставку

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун объявила о своей отставке, передает РИА «Новости». Она объявила, что попросила президента досрочно освободить ее от должности.

Говоря о своем уходе, Ковтун заявила, что не собирается участвовать в выборах губернатора и считает, что «обновление в высших эшелонах власти необходимо».

«Я попросила президента о досрочной отставке, чтобы тот человек, который придет, успел познакомиться с регионом», – пояснила Ковтун, добавив, что покидает пост «с чувством удовлетворения и даже гордости».

19 марта источники сообщали, что Ковтун написала заявление об отставке. Сама глава региона тогда не подтвердила и не опровергла эту информацию. Хотя ранее в ответ на многочисленные слухи о возможном увольнении Ковтун решительно их опровергала.

Ковтун стала губернатором Мурманской области в 2012 году. С 2017-го неоднократно ходили слухи, что вскоре она уйдет в отставку. Тогда предполагалось, что ее место может занять вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, а в 2018-м среди претендентов упоминался бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

В 2017 году в Мурманской области было возбуждено дело о крупном мошенничестве в правительстве региона, фигурантами стали бывший вице-губернатор Игорь Бабенко и сотрудники администрации. Обвиняемые дали показания на Ковтун, заявив, что те бюджетные деньги, которые считали растраченными, в итоге доходили до главы региона и тратились на рыбалку с участием вип-гостей, ремонт в служебной квартире, покупку дорогостоящих гаджетов, ручек и так далее. При этом Ковтун не фигурирует в деле, в том числе как свидетель. В октябре 2017 года она заявила, что на нее давят правоохранительные органы «массированными запросами, проверками и другими акциями устрашения».

По данным СМИ, новая череда отставок глав регионов России может завершится до конца марта. Предполагалось, что в течение недели свои посты покинут от трех до шести губернаторов. Вскоре о своей отставке объявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, ушел глава республики Алтай Александр Бердников, место главы Калмыкии Алексея Орлова занял кикбоксер Бату Хасиков.

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