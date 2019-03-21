Эрмитаж, Исаакиевский собор и ряд школ эвакуированы из-за угрозы минирования Эрмитаж эвакуирован из-за анонимного сообщения о минировании, передает «Фонтанка.ру». Произошедшее подтвердили представители музея. По их словам, угрозы о заложенной бомбе поступили на электронную почту. В Петербурге началась новая волна эвакуаций. С утра 21 марта из-за сообщений о бомбах эвакуированы Исаакиевский собор, дворец спорта «Юбилейный», ТЦ «Жемчужная плаза», «Атлантик Сити», ярмарка «Юнона», Политехнический колледж городского хозяйства, Боткинская больница, 2-я городская больница, больница РЖД, школы №№ 500, 200, 394, 375, 546, 98, 72, 470, 77, 54. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен