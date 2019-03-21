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11:44

Врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер

фото ЗакС политика Врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер

Временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер, глава ПАО «Т Плюс» и бывший глава Свердловской области.

Президент Владимир Путин принял отставку Юрия Берга с этого поста и провел встречу с Паслером. На ней он и сообщил о решении назначить Паслера врио губернатора.

Юрий Берг объявил об отставке 21 марта. В тот же день об уходе с поста объявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. 

В России продолжается череда отставок глав регионов, начавшаяся на этой неделе. 19 марта в отставку ушел губернатор Челябинской области Борис Дубровский, 20 марта пост покинул глава республики Алтай Александр Бердников, место главы Калмыкии Алексея Орлова занял кикбоксер Бату Хасиков. Также СМИ сообщали, что под вопросом судьба губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, пока об отставке он не объявил.

ПАО «Т Плюс» – компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Часть группы «Т Плюс», основной акционер – группа «Ренова», совет директоров которой возглавляет Виктор Вексельберг.

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12:33    
"Дружбы народов надёжный оплот".
Не важно какой ты национальности. Главное - твои способности и помощь друзей!
Денис Паслер
Владимир Путин
Юрий Берг
Марина Ковтун
Денис Дубровский
Бату Хасиков
Виктор Вексельберг

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