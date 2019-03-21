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11:57

ЛДПР проведет в митинг в защиту спортивного центра «Динамо»

фото ЗакС политика ЛДПР проведет в митинг в защиту спортивного центра «Динамо»

Петербургское отделение ЛДПР подало заявку на проведение митинга за сохранение центра спортивной гимнастики «Динамо», сообщил руководитель регионального отделения, депутат ЗакСа Олег Капитанов.

«Здание хотят продать под фитнес-центр или гостиницу. Если спортшколу закроют, больше 1200 мальчишек и девчонок из Красногвардейского и Калининского районов не смогут заниматься спортом», - заявил Капитанов.

Митинг планируется провести 30 марта в 11 часов у памятника «Мужчина и ребенок». Он находится рядом  ЦСГ «Динамо», на углу Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов.



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