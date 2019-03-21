Суд признал неправомерным отсутствие конкуренции у ГУИОН

Петербургским антимонопольщикам удалось доказать свою правоту в арбитражном апелляционном суде, таким образом разрешив спор с комитетом имущественных отношений в свою пользу, говорится на сайте ведомства.

Суть тяжбы заключалась в том, что Смольный, по мнению УФАС, предоставляет слишком большую свободу действий своему подрядчику - ГУП "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости" (ГУИОН). Помимо того, что один из контрактов был заключен без проведения торгов, комитет делегировал ГУИОН свое право устанавливать размер арендной платы за принадлежащую городу землю.

Теперь, после признанного обоснованным предписания контрольно-надзорного органа, КИО предстоит устранить оба нарушения: впредь проводить конкурентные торги на рынке оценки недвижимости, а также перестать предоставлять подрядчику властные полномочия.