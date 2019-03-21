Эрмитаж и Исаакиевский собор открылись для посещения после эвакуаций

Эрмитаж и Исаакиевский собор начали работать в обычном режиме после эвакуаций из-за угроз минирования, сообщили музеи на своих страницах в интернете.

В Эрмитаже рассказали, что проверили экспозиционные залы и служебные помещения, разыскивая якобы заложенные бомбы, о которых сообщалось в анонимных угрозах по электронной почте. Подозрительных предметов на территории музея не нашли, и Эрмитаж начал работать в обычном режиме. В Исаакиевском соборе сообщили, что их музей также открыт для посещения, не уточняя подробностей.

Эрмитаж и Исаакиевский собор эвакуировали параллельно с рядом других учреждений 21 марта. Сообщения о якобы заложенных бомбах поступают на электронную почту разных организаций, в том числе школ, больниц и торговых центров.