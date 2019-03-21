Невзоров: Слово "президент" не соответствует политической культуре стран СНГ

В контексте ухода многолетнего правителя Казахстана Нурсултана Назарбаева со своей должности публицист Александр Невзоров, оценив этот жест, порассуждал о лексико-семантическом аспекте высших должностей в России и близлежащих территорий из бывшего СССР. В его представлении, то, что Назарбаев больше не является президентом, совершенно правильно, поскольку де-факто так было и предыдущие тридцать лет. Мнение было высказано в авторской радиопрограмме на "Эхе Москвы".

"Слово "президент" абсолютно из другого языка. Оно обозначает совершенно другое, поэтому и на Назарбаеве и на Путине, на Лукашенко он, знаете, как на разжиревшем питоне старая сухая кожа трещит и лопается просто потому, что это слово не в состоянии вместить в себе такого количества, такой полноты власти, которую получают и могут усугубить и увеличить все эти деспоты", - отметил Невзоров.

По словам знаменитого журналиста, он "как пират" восхищается властолюбием и успехами в этом направлении Владимира Путина, однако восхищение соседствует с сочувствием: Невзоров уверен, что тот корабль в виде России, который подчинил себе Путин, носит название "Титаник".

79-летний Назарбаев добровольно ушел с поста 18 марта, за год до президентских выборов, сохранив за собой руководящую должность в Совете безопасности Казахстана.