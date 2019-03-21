ЦИК отказался передать мандат депутата Госдумы Алферова Павлу Грудинину

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании избиркома заявил, что Павел Грудинин, как человек, имевший на момент регистрации в списке партии иностранные финансовые инструменты, не может быть депутатом Госдумы, передает РИА «Новости».

«Человек, имеющий иностранные финансовые инструменты на момент регистрации, депутатом не может быть», – сказал Булаев.

По его словам, в законе о статусе депутата Госдумы прописано, что полномочия прекращаются, если в период регистрации в качестве кандидата на выборах в нижнюю палату парламента у него были счета в иностранных банках. «Не сейчас, а тогда, когда он регистрировался», – подчеркнул зампред ЦИК.

Булаев отметил, что после проверки налоговой службы ЦИК получил информацию, что у Грудинина есть иностранные счета, которые закрылись в разгар избирательной кампании, а некоторые – только в январе 2018 года.

КПРФ решила передать мандат умершего 1 марта академика Жореса Алферова Грудинину после того, как последнего сняли с должности совета депутатов подмосковного Видное и лишили статуса депутата из-за незадекларированного оффшора. Документы в ЦИК партия направила 18 марта. На заседании ЦИК 21 марта член избиркома от КПРФ Евгений Колюшин заявил, что Булаев не завизировал постановление о передаче мандата.

Обновлено 13:00: Члены комиссии Центризбиркома отказались передать Павлу Грудинина мандат депутата Госдумы Жореса Алферова, передает «Медуза».