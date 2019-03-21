Судебный спор КРТИ и ГЦУП о 20 млн рублей премий попросили сделать закрытым

Заседания в рамках судебного разбирательства между КРТИ и подведомственного ему ГКУ "Городской центр управления парковками" сторона защиты последнего попросила сделать закрытыми, передает "Фонтанка".

Просьбу подкрепили тем, что часть материалов дела помечена знаком "для служебного пользования". Это встретило протест и у представителей комитета, и у судьи.

"Те основания, на которые вы ссылаетесь, не являются основанием для закрытого судебного заседания", - отрезал судья, добавив, что решение примет ближе к середине мая, то есть, непосредственно к дате проведения слушаний.

Суть спора двух государственных институций состоит в том, что, по мнению чиновников КРТИ, руководитель ГКУ Владислав Бакулин в течение 2018-го года без всякого на то основания распределил между своими сотрудниками денежные премии, составившие в общей сложности более 20 млн рублей.

Известно, что срок трудового договора Бакулина с "Городским центром управления парковками" истекает в апреле. Ссылаясь на свои источники, издание пишет, что по его истечении чиновник покинет свой пост.

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