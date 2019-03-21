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14:25

Соловей: Падение рейтинга Путина - это новая реакция на него провинциальных женщин

фото ЗакС политика Соловей: Падение рейтинга Путина - это новая реакция на него провинциальных женщин

Политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей рассказал о том, за счет кого и чего снизился и продолжает в последнее время снижаться рейтинг российского президента Владимира Путина. В его логической конструкции, постоянная концентрация федеральных телеканалов на теме войны - то Великой Отечественной, то некоей необъявленной будущей - беспрецедентна, аналогов этому явлению не было даже в сверхмилитаризированном Советском Союзе, и это людей все сильнее раздражает. В представлении профессора, главной стратой российского общества, которую нервирует военная риторика, это женщины из небольших населенных пунктов, которыми фиксация на войне воспринимается "с нарастающей тревогой и злостью". Позволить себе радоваться всевозможным внешнеполитическим "кульбитам" Путина, рассудил ученый, могут себе разве что беспечные жители обеих столиц: остальные с некоторых пор им совсем не рады.

Если в городах-миллионников люди, особенно мужчины, еще готовы говорить - "ну, да, внутренняя политика - дрянь, а внешняя - нормально", то в провинции этого от женщин вы уже не услышите. Кто выстраивает бюджет семейный, кто выращивает сыновей, которые идут потом защищать Родину? Они острее всех чувствуют глубинную фальшь происходящего, и это ощущение они передают и мужчинам. 

Валерий Соловей

Проверяется реальная популярность того или иного деятеля, и вполне, с точки зрения профессора, достоверно даже через интимные переживания потенциального электората. 

"Главный индикатор того, куда дует политический ветер, это то, как ведут себя женщины, они - главный избиратель. Как только они перестают видеть во Владимире Владимировиче своего мужа, а я не шучу, это стопроцентный тест, считайте, что его политическая карьера пошла под откос", - образно сформулировал свою мысль ученый. 

По мнению Соловья, ни у одного политика нет профессионального будущего, если за него не хочет голосовать женское население. 

Отметим, что в начале 2019 года рейтинг Путина откатился на "докрымский уровень". Число россиян, готовых голосовать за действующего лидера, оценивается в 32%.

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17:32    
А вот у работяги БЕГЛОВА целых 48% -пора в ПРЕЗИДЕНТЫ

17:09   серж   serzh.volk3217@gmail.com
Какой у него может быть рейтинг,если он продался олигархам,обманул народ?И его уже не поднять.

15:51    
Если менять Путина, то только на большевиков с Лениным и Сталиным, ВЧК и Красной Армией! Всё остальное будет только хуже, вплоть до развала России!

15:39    
Понимать это надо как тот факт, что уже каждая последняя, забитая жизнью провинциальная тетка осознала, что дутый пропагандистский образ Путина есть лишь дешевая обманка, ничего общего не имеющая с реальностью.
Что так называемый президент Путин - это марионетка, ставленник компрадорской олигархии и международного капитала, и вся его деятельность за 20 лет - это работа исключительно в антинациональных интересах, работа по разграблению природных богатств России и строительству электронного концлагеря для народа России.

15:36    
21 марта, 15:19  
Да, В.В.Путин - не самый худший вариант, и даже - один из лучших!

15:19    
Нормальный рейтинг сейчас у Путина! Один из самых высоких в мире среди президентов! В России всё хорошо, условно, кто работает, тот ест, кто хорошо и много работает, тот ест,пьёт и нос в табаке! Вон рубль, к примеру, с начала года укрепился на 10%, золотовалютные резервы почти 500 МИЛЛИАРДОВ долларов и тд. Хватит стонать, вечно ноющие россияне!

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