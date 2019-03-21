Соловей: Падение рейтинга Путина - это новая реакция на него провинциальных женщин

Политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей рассказал о том, за счет кого и чего снизился и продолжает в последнее время снижаться рейтинг российского президента Владимира Путина. В его логической конструкции, постоянная концентрация федеральных телеканалов на теме войны - то Великой Отечественной, то некоей необъявленной будущей - беспрецедентна, аналогов этому явлению не было даже в сверхмилитаризированном Советском Союзе, и это людей все сильнее раздражает. В представлении профессора, главной стратой российского общества, которую нервирует военная риторика, это женщины из небольших населенных пунктов, которыми фиксация на войне воспринимается "с нарастающей тревогой и злостью". Позволить себе радоваться всевозможным внешнеполитическим "кульбитам" Путина, рассудил ученый, могут себе разве что беспечные жители обеих столиц: остальные с некоторых пор им совсем не рады.

Если в городах-миллионников люди, особенно мужчины, еще готовы говорить - "ну, да, внутренняя политика - дрянь, а внешняя - нормально", то в провинции этого от женщин вы уже не услышите. Кто выстраивает бюджет семейный, кто выращивает сыновей, которые идут потом защищать Родину? Они острее всех чувствуют глубинную фальшь происходящего, и это ощущение они передают и мужчинам. — Валерий Соловей

Проверяется реальная популярность того или иного деятеля, и вполне, с точки зрения профессора, достоверно даже через интимные переживания потенциального электората.

"Главный индикатор того, куда дует политический ветер, это то, как ведут себя женщины, они - главный избиратель. Как только они перестают видеть во Владимире Владимировиче своего мужа, а я не шучу, это стопроцентный тест, считайте, что его политическая карьера пошла под откос", - образно сформулировал свою мысль ученый.

По мнению Соловья, ни у одного политика нет профессионального будущего, если за него не хочет голосовать женское население.

Отметим, что в начале 2019 года рейтинг Путина откатился на "докрымский уровень". Число россиян, готовых голосовать за действующего лидера, оценивается в 32%.