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14:59

Владимир Рябовол стал новым главой комитета по печати

фото ЗакС политика Владимир Рябовол стал новым главой комитета по печати

Врио губернатора Александр Беглов назначил на вакантную должность руководителя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола, ранее возглавлявшего компанию-оператора наружной рекламы Russ Outdoor, сообщает пресс-служба Смольного.

До 20 марта пост главы комитета занимал Сергей Серезлеев. О грядущей отставке последнего ЗАКС.Ру писал еще в декабре. Тогда в качестве его возможной преемницы рассматривалась советник врио губернатора Петербурга Александра Беглова Ирина Ган, впоследствии возглавившая аппарат главы города. В качестве самого вероятного "сменщика" Серезлеева кандидатуру Рябовола стали рассматривать с января. Уже в следующем месяце он стал советником Беглова по вопросам, связанным с рекламой и медиасферой.

В биографии Рябовола на сайте его бывшего места работы сказано, что его уход осенью 2017-года был увольнением по собственному желанию, после "23 лет успешной работы".



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