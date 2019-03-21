Красовский упрекнул Минкульт в срыве показа "Праздника" в кинотеатре Новосибирска

Режиссер Алексей Красовский заявил, что Министерство культуры сорвало показ его фильма «Праздник» и встречу со зрителями в кинотеатре «Синема» в Новосибирске.

Красовский написал в Facebook, что Минкульт якобы запугал директора кинотеатра. Встреча была запланирована на 22 марта, передает «Тайга.инфо». Однако в Twitter кинотеатра написали об отмене встречи, добавив, что «кина не будет, электричество кончилось».

Замдиректор кинозала Алексей Бутов сообщил, что не знает об обращении министерства, и пояснил, что в учреждении запланирован монтаж рамок безопасности. Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников заявил, что не получал обращений от федерального ведомства, а о встрече с Красовским слышит впервые.

Фильм «Праздник» был выложен на YouTube 3 января с и того момента набрал более миллиона просмотров. Картина рассказывает о том, как привилегированная семья празднует Новый год в Ленинграде 1941 – 1942 годов без кухарки и умений готовить курицу. Ленту позиционируют как «черную комедию про блокадный Ленинград». Среди актеров – Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.