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16:53

Удальцов призвал власть на год освободить россиян от коммунальных платежей

фото ЗакС политика Удальцов призвал власть на год освободить россиян от коммунальных платежей

Признание главы ФАС Игоря Артемьева в том, что россияне долгое время пререплачивают за услуги ЖКХ как минимум вдвое, задело "за живое" координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова. Этой теме во-многом будет посвящен ожидающийся санкционированный митинг лево-патриотических сил в Москве 23 марта. Одно из требований, которое будет звучать на демонстрации, он прокомментировал на YouTube-канале своей организации.

"Ну, если выявляете, что у вас в два раза завышенный тариф, то сделайте тогда на официальном уровне каникулы по коммунальным платежам за услуги. Вообще освободите граждан от этих платежей - ну, если вы людей обманули, они годами переплачивали, и сейчас невозможно уже это посчитать до копейки. Просто примите государственное решение, и нам правильно его требовать", - провозгласил Удальцов, обращаясь к руководству страны.

Однако, вскоре после смелого призыва политик трезво оценил гражданские возможности давления на власть и преисполнился пессимизмом: власть ни за что на это не пойдет. Тем не менее, по его мнению, "социально-ориентированные" митинги необходимо проводить не чаще и не реже, чем один раз в два-три месяца.

Демонстрация под названием "За социализм и смену власти" пройдет утром 23 марта на традиционном "митинговом" столичном месте - на проспекте Сахарова.

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17:10    
Удальцов, что предлагаешь? Хаос?
Сам будешь бесплатно дворы убирать, ремонтировать оборудование, устранять протечки???
Слезай с политического Олимпа,  иди работать. Еще заработаешь пенсию.

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