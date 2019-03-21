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16:58

Заявивший о "пенсионерах-тунеядцах" волгоградский депутат лишен полномочий

фото ЗакС политика Заявивший о "пенсионерах-тунеядцах" волгоградский депутат лишен полномочий

Волгоградская областная дума постановила досрочно прекратить полномочия депутата Гасана Набиева, некорректно отозвавшегося о пенсионерах с низким доходом.

Набиев подал личное заявление о сложении депутатских полномочий. Региональный парламент поддержал решение.

Набиев прославился после того, как на заседании думы назвал пенсионеров, получающих минимальную зарплату, «тунеядцами и алкашами». Депутат заявил, что у тех, кто хорошо работал на предприятии в советское время и получал «нормальную зарплату», пенсия высокая, а малоимущие якобы сами виноваты в своем положении, и им стоит доплачивать не более 500-1000 рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил единоросса за эти слова. По его словам, «стыдно, что человек - депутат, и так рассуждает». Володин напомнил депутатам, что «нельзя так себя вести, тем более отзываться о наших гражданах». Вскоре Набиева исключили из «Единой России».

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