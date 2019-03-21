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17:43

Правительство Мурманской области проработает как минимум до осени

фото ЗакС политика Правительство Мурманской области проработает как минимум до осени

Отставка многолетнего губернатора Мурманской области Марины Ковтун, принятая 21 марта 2019 года, никак не отразится на полномочиях регионального правительства и его ближайшей судьбе: как минимум до единого дня голосования 8 сентября оно продолжит работу в обычном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата местного правительства Валерия Федько. В свою очередь, сам он ссылается на букву регионального устава, которой уже воспользовался назначенный врио губернатора Андрей Чибис.

"Члены правительства и руководители органов власти субъекта исполняют свои обязанности до избрания губернатора. В соответствии с уставом Мурманской области, правительство области слагает свои полномочия перед вступившим в должность избранным губернатором области и по поручению избранного губернатора области продолжает действовать до формирования нового правительства области", - прояснил ситуацию чиновник.

Кабинет, состоящий из 22-х человек, Чибис должен будет сформировать в течение двух месяцев после своего возможного избрания.

После многолетних слухов о своей отставке Ковтун уволилась по собственному желанию, когда началась новая волна "губернаторопада".

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