Смольный отбирает три самых популярных фонтана, заслуживающих ремонта

Петербургское правительство задалось целью узнать у горожан, какие три из пяти предложенных на выбор фонтанов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, следует отремонтировать прежде всего. Проголосовать на сайте Смольного можно будет до 3 апреля включительно.

Гражданам предстоит выбрать из пяти вариантов. Им предложены фонтаны по следующим адресам: проспект Королева, 31 (фонтан, сопровождаемый скульптурой "Мальчик и гуси"), сад Андрея Петрова на Петроградской стороне, сад имени 30-летия Октября, Любашинский сад, а также фонтан на Лермонтовском проспекте, дом 41.

Чиновники обещают, что "тройку победителей" приведут в порядок до конца календарного года.

Что касается общегородской статистики, то 55 городским фонтанам из 105 требуются серьезная реконструкция и ремонт. Некоторые из них находятся на стадии полного разрушения, между тем, как такого рода элементы благоустройства нуждаются в починке как минимум каждое десятилетие. В Смольном утверждают, что на эти цели с печальной регулярностью и постоянством всякий раз не хватает бюджетных денег.