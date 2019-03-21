В "ЕР" назвали неудачной фигурой речи слова депутата о ненависти россиян к успешным людям

Первый зампредседателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что депутат Александр Максимов, говоря о «ненависти россиян к успешным и богатым людям», допустил «неудачную фигуру речи», и ни фракция, ни партия не придерживается этой позиции.

«Это, безусловно, не является ни позицией фракции, ни позицией партии. Я не уверен, что это позиция даже самого Максимова. Я думаю, что это с его стороны неудачная фигура речи. Мне представляется, что выразился он, прямо скажем, неаккуратно», – заявил Исаев.

На заседании Госдумы единоросс Александр Максимов заявил, что фракция не поддерживает законопроект о запрете на закупки для чиновников авто стоимостью свыше 2 млн рублей. Во время выступления депутат заявил, что «русский народ» не любит «традиционно, исконно, с лютой ненавистью» людей богатых, умных и образованных. По мнению единоросса, «если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага».

В феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил публиковать сомнительные заявления депутатов на сайте нижней палаты. Предложение он высказал после ряда неоднозначных заявлений парламентариев и чиновников разных уровней. Например, большой резонанс вызвали слова чиновницы из Свердловской области Ольга Глацких о том, что государство «вообще в принципе ничего не должно» молодежи, и что оно не просило родителей их рожать. После продолжительного скандала чиновница уволилась сама.

Неосторожное высказывание стоило скандала и потерянного места в партии и Волгоградской областной думе депутату-единороссу Гасану Набиеву. Он прославился после того, как на заседании думы назвал пенсионеров, получающих минимальную зарплату, «тунеядцами и алкашами». Тогда же он сказал, что у тех, кто хорошо работал на предприятии в советское время и получал «нормальную зарплату», пенсия высокая. Володин осудил Гасанова за эти слова, добавив, что «стыдно, что человек – депутат, и так рассуждает».