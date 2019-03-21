Выгнанный из вуза калининградский "навальнист" подал иск в ЕСПЧ

Бывший студент калининградского Балтийского федерального университета имени Канта Олег Алексеев, которого отчислили из вуза в 2017-м году за уличную активность и "несение в массы" идей Алексея Навального, обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Об этом сообщил в Telegram-канале юрист правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Версии того, чем было обусловлено отчисление Алексеева, впрочем, разнятся. Если активист настаивает на том, что ему не простили записанных на телефон и впоследствии обнародованных угроз со стороны представителей вуза, то противоположная сторона утверждает, будто Алексеев, имевший плохую успеваемость, пытался купить себе хорошие отметки.

В диалогах, записанных бывшим студентом, сотрудники университета отговаривали его от рекламирования несанкционированной акции "Он вам не Димон" среди сверстников и пугали тем, что создадут ему проблемы с правоохранительными органами.

"Антикоррупционная" акция 12 июня 2017 года прошла по всей стране, сопровождаемая провокациями, массовыми задержаниями и приведшая к возбуждению подчас весьма спорных уголовных дел.