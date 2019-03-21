Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

18:40

Выгнанный из вуза калининградский "навальнист" подал иск в ЕСПЧ

фото ЗакС политика Выгнанный из вуза калининградский "навальнист" подал иск в ЕСПЧ

Бывший студент калининградского Балтийского федерального университета имени Канта Олег Алексеев, которого отчислили из вуза в 2017-м году за уличную активность и "несение в массы" идей Алексея Навального, обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Об этом сообщил в Telegram-канале юрист правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Версии того, чем было обусловлено отчисление Алексеева, впрочем, разнятся. Если активист настаивает на том, что ему не простили записанных на телефон и впоследствии обнародованных угроз со стороны представителей вуза, то противоположная сторона утверждает, будто Алексеев, имевший плохую успеваемость, пытался купить себе хорошие отметки.

В диалогах, записанных бывшим студентом, сотрудники университета отговаривали его от рекламирования несанкционированной акции "Он вам не Димон" среди сверстников и пугали тем, что создадут ему проблемы с правоохранительными органами.

"Антикоррупционная" акция 12 июня 2017 года прошла по всей стране, сопровождаемая провокациями, массовыми задержаниями и приведшая к возбуждению подчас весьма спорных уголовных дел.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

20:56 Муниципал: Муниципальные школы готовятся к экзамену

20:55 Радзиховский: Путину значительно труднее уйти, чем Назарбаеву   2

20:14 Новый глава комитета по печати доволен журналистами и выступает за открытость

19:38 Защитники второй день не могут попасть к задержанному координатору «Весны»   2

19:31 Малоимущим пенсионерам станут платить "добавку" в размере прожиточного минимума   3

19:12 Борющийся с реагентами Яшин проиграл суд и возмущен ходом слушания   1

18:40 Выгнанный из вуза калининградский "навальнист" подал иск в ЕСПЧ

18:37 В "ЕР" назвали неудачной фигурой речи слова депутата о ненависти россиян к успешным людям   1

18:09 Смольный отбирает три самых популярных фонтана, заслуживающих ремонта   1

18:02 В Центре комплексного благоустройства после обысков сменился руководитель   1

17:43 Правительство Мурманской области проработает как минимум до осени

17:34 Муниципал: В МО Волковское лишили полномочий мундепа-единоросса

17:33 Депутат от "Единой России" заявил о праве чиновников на "блага" в виде дорогих авто   2

16:58 Заявивший о "пенсионерах-тунеядцах" волгоградский депутат лишен полномочий

16:53 Удальцов призвал власть на год освободить россиян от коммунальных платежей   3

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.