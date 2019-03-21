Борющийся с реагентами Яшин проиграл суд и возмущен ходом слушания

Глава московского муниципального совета "Красносельский" Илья Яшин, с началом зимы объявивший "войну" реагентам и соли, которые используются коммунальными службами в борьбе с гололедицей, потерпел неудачу в суде. Политик добивался судебного запрета реагентов и вовлек в юридический процесс московский департамент ЖКХ.

В социальной сети он рассказал, что судью ему назначили с не самой, по его разумению, лучшей репутацией - Алесю Орехову, известную своими решениями по "отправке" в спецприемник различных оппозиционных деятелей.

По словам Яшина, на слушании судья не дала слова свидетелям и отклонила все ходатайства с его стороны, "сработав, как безотказная дедушкина двустволка".

"Демонстративно защищала интересы мэрии и разве что в обнимку не уселась с ее представителем. На заседание потратила час — при том что только чтение представленных нами научных исследований требует больше времени. Я такого извращенного надругательства над правосудием давно не видел", - описал демократ свои впечатления от увиденного.

Несмотря на то, что зима закончилась, сдаваться Яшин не намерен и вместе с единомышленниками готовит апелляцию.