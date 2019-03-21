Защитники второй день не могут попасть к задержанному координатору «Весны»

Второй день защитники задержанного координатора «Весны» Михаила Борисова не могут попасть в отделении полиции, куда он был доставлен накануне. Об этом 21 марта сообщила активистка «Весны» и «Группы помощи задержанным» Полина Михайлова. Она вместе с другим активистом «Весны» Александром Мироновым являются защитниками Борисова.

Михайлова заявила, что 20 марта в 76 отделе полиции их на протяжении 6 часов не пускали к координатору «Весны». Сделано это было безосновательно, полагает защитница. Она добавила, что и сегодня также не может попасть к Борисову. Сотрудники правоохранительных органов пояснили защитникам, что согласовывают вопрос их допуска с начальством.

Также, по словам Михайловой, одна из сотрудниц полиции сказала, что Борисова отпустят в ближайшее время. Однако, эти слова «пока ничем не подтверждаются», отметила защитница.

Напомним, Борисова задержали 20 марта в штабе Алексея Навального в Петербурге. Его обвинили в нарушении установленного порядка проведения акции (ст. 20.2 ч.3 КоАП).