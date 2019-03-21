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Новости

20:55

Радзиховский: Путину значительно труднее уйти, чем Назарбаеву

фото ЗакС политика Радзиховский: Путину значительно труднее уйти, чем Назарбаеву

Политолог и психолог Леонид Радзиховский, столкнувшись с просьбой сравнить политическую ситуацию в Казахстане, где президент Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия, с ситуацией российской, уверенно заявил, что Владимир Путин находится в гораздо более тяжелой ситуации. В эфире телеканала "Дождь" эксперт заметил, что Назарбаев и ушел "по-хорошему", и все предыдущие тридцать лет правления вел показательно спокойную, миролюбивую, дальновидную политику, чего никак нельзя сказать о действующем российском лидере, тоже правящем уже не первый десяток лет. 

У Путина, конечно, ситуация, гораздо тяжелее, чем у Назарбаева: он сделал все, чтобы максимально противопоставить себя Западу, и это чревато. Назарбаев - абсолютно легитимный человек во всем мире, и, если он завтра захочет поехать читать лекции в Гарвард, его примут вполне с распростертыми объятиями. Для Путина этот вариант исключен, но это даже ерунда. 

Леонид Радзиховский

Гораздо важнее, с точки зрения гостя телеканала, внутриполитические проблемы Путина. В отличие от Назарбаева, чью линию, по мнению Радзиховского менять никто не станет, в России все совсем иначе: дальше "так жить нельзя", и Россию после смены власти, даже формальной и подконтрольной, неизбежно ждет смена курса, резкость которой пока предсказать затруднительно. 

"Политику Путина вынужден будет поменять любой его преемник, самый проверенный, самый играющий с ним в хоккей, во что угодно, неважно - потому что эта политика зашла в абсолютный тупик. Выдержать еще десять лет глупейшей конфронтации с Западом, не имея союзников на Востоке и прикрываясь какой-то болтовней про геополитические интересы, ни один преемник просто не потянет", - обозначил свой прогноз публицист. 

По его словам, еще через пять лет "кормить всякой блевотиной про врагов у ворот и заговоры НАТО через телевизор" соотечественников, которым все это уже порядком надоело, станет совсем сложно, а так называемым элитам это надоело еще раньше. 

Руководивший Казахстаном с 1990 года, Нурсултан Назарбаев 19 марта добровольно оставил кресло главы государства. На следующий день стало известно о том, что в его честь хотят переименовать столицу - Астану.

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22:08    
Какие глупости!
Гарвард мечтает послушать лекции кандидата экономических наук Путина.
Его курс "Чуйка как основной фактор при принятии решений в условиях рыночной экономики" будет пользоваться бешеным успехом.
Не исключена даже нобелевская премия по экономике, да.

21:08    
Путин никуда не собирается уходить, будет править пожизненно, что замечательно! На смену Путину нужен новый Сталин - мудрый и решительный с сильной политической волей! Его надо целеустремлённо готовить, из ниоткуда он не появится! Время ещё есть!

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