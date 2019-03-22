Глава "Росгеологии" отправлен в отставку после скандала с экс-заместителем Горрингом Правительство России отправило в отставку главу «Росгеологии» Романа Панова, передает ТАСС со ссылкой на замминистра Минэкономразвития Оксану Тарасенко. По словам Тарасенко, поступила «директива правительства» об отставке Панова. «"Росимущество" выпустило соответствующее распоряжение. Все в рамках, установленных законом», - подчеркнула чиновница. Ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере был арестован замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг, уволенный после скандала со стримом во время игры. На видеозаписи, опубликованной в январе, Горринг нецензурно ругался, хвастался интимными связями с подчиненными, постоянно подчеркивал свой высокий статус и угрожал собеседникам. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен