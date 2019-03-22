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9:58

Суд отменил приговор создателю паблика "Мужское государство"

фото ЗакС политика Суд отменил приговор создателю паблика "Мужское государство"

Советский суд Нижнего Новгорода отменил приговор создателю группы «Мужское государство» «ВКонтакте» Владиславу Позднякову, передает «Новая газета».

По словам Позднякова, решение было принято в связи со смягчением ст. 282 УК РФ. «Освобожден от наказания, условку и судимость сняли», - сказал он.

Позднякова приговорили к двум годам лишения свободы условно в декабре 2018 года, признав виновным по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Поводом стал контент группы «Мужское государство» во «ВКонтакте», где размещались фото и видео, которые признали содержащими признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к женщинам. В марте 2019 года суд в Хабаровске приговорил к реальным срокам лишения свободы еще четырех мужчин.

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