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10:21

ФСБ проводит обыски в Петербурге, Москве и Липецке по делу о хищении средств гособоронзаказа

фото ЗакС политика ФСБ проводит обыски в Петербурге, Москве и Липецке по делу о хищении средств гособоронзаказа

Сотрудники ФСБ проводят обыски в трех города – Липецке, Петербурге и Москве – по уголовному делу о хищении средств гособоронзаказа, передает ТАСС со ссылкой на представителей службы.

В ФСБ сообщили, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, работники группы предприятий Липецкой области похитили деньги из федерального бюджета, выделенные в рамках гособоронзаказа и целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности.

Сумма хищения не уточняется. Имена подозреваемых и иные обстоятельства дела также не раскрываются.

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17:07    
13-55
Товарищ, в статье достаточно информации о способе и схеме хищения.
1. "Группа предприятий", "гособоронзаказ" - следовательно выполнялись некие производственные работы.
2. "программы по поддержке" - выполнялись работы и прочие мероприятия.
3. Наличие фигурантов в других городах, т.е. сговор. Особо крупный размер.
4. "хищение путём мошенничества" - при выполнении работ (п. 1 и 2) обычно завышают объёмы работ и материалов, качество, сложность, количество рабсилы и проч. Т.е. необоснованно увеличивают приток денег в "свою кассу", а оттуда вполне легально получают нал. Обычно получают через банк, а с учётом п.3 скорее всего получали действительно мешками. Если же денег очень много, то весь кэш перегоняют за бугор, а подельники едут к деньгам и пользуются ими уже вне нашей юрисдикции.
   Данные пояснения даны исключительно как пояснение данной в ТАСС конкретной информации. При этом всем следует учитывать, что с гособоронзаказом лучше не шутить и что на каждом оборонном предприятии есть много честных и неравнодушных людей.

13:55    
И как они "похитили", интересно? С мешками в банк ездили?

10:37    
Кругом одно ворьё в буржуазной России! Удивляться не стоит, это капитализм делает людей алчными, а потому вороватыми! В России крах морали и нравственности по сравнению с СССР! Полный крах!

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