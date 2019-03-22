Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

10:45

В Петербурге за год увеличилось количество погибших на производстве

фото ЗакС политика В Петербурге за год увеличилось количество погибших на производстве

В 2018 году в Петербурге зафиксировано 43 смертельных случаев на производстве, на 11 случаев больше, чем годом раньше, сообщил 22 марта первый заместитель председатель комитета по труду и занятости Николай Рогачев во время своего выступления в Заксобрании.

По словам Рогачева, в 2017 году на петербургских предприятиях произошло 32 трагических инцидента, в 2016 году – 45 смертельных случаев. Общее количество несчастных случаев на производстве в городе снизилось с 243 в 2017 году до 231 в 2018-м. Чаще всего в 2018 году гибли и получали травмы строители (71 случай), работники сферы обрабатывающего производства (47 случаев), а также сотрудники сферы транспорта и связи (37 случаев).

По словам чиновника, снизилось и количество профессиональной заболеваемости. В 2018 году было зафиксировано 52 случая профзаболеваемости (из них 11 у женщин), в то время как в 2017 году их было 115 (17 у женщин).

Депутат от КПРФ Александр Рассудов предположил, что показатели производственного травматизма снизились, потому что в Петербурге в целом снизились объемы производства. Рогачев возразил, что это не так, и количество производства, согласно официальной статистике, в городе только растет.

Представители комитета по труду и занятости представили свой доклад в рамках мониторинга законов, принятых в 2018 году петербургским парламентом. На заседании комитета по законодательству 20 марта обсудили «Закон об охране труда».

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:07    
И погибшие - не жалуются?!...

13:09    
В советское время КАЖДЫЙ смертельный случай на производстве АВТОМАТИЧЕСКИ означал тюремный срок для руководителя предприятия лет на пять.
При добром друге олигархов Путине рабочие могут гибнуть как на фронте, хозяевам за это ничего не бывает.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

18:25 В интернете появился "предвыборный" сайт Александра Беглова

17:50 Пиотровский посетовал на "ограниченность" законов о культуре: Существующие нам не годятся

17:48 РПЦ выступила против выведения искусства из-под действия статьи об оскорблении чувств верующих

17:22 Арестанты ИК-5 Мордовии изувечили себя в знак протеста против насилия со стороны ФСИН

17:10 Сергей Шнуров призвал игнорировать мат вместо того, чтобы его запрещать   5

16:55 Макаревич осудил "необъективное" освещение истории РФ   2

16:35 На редактора кубанского издания составили протокол из-за логотипа "Открытой России" в видео

15:59 Матвиенко заявила об окончании новой волны смены губернаторов   2

15:24 "Нельзя, святые перевернутся": калужский губернатор назвал шуткой слова о мощах в музее

14:56 В конце мая на Землю может рухнуть российский военный спутник   4

14:55 Комитет по развитию предпринимательства ищет подрядчика для уничтожения документов   2

14:26 Эрмитаж эвакуируют второй день подряд   2

14:04 Близ площади трех вокзалов в Москве полчаса провисел баннер в поддержку Сенцова   2

13:57 Казачий атаман Калинин заявил, что хочет занять место Матвиенко   3

13:36 Беглов дал в Смольном аудиенцию губернатору Ненецкого автономного округа

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.