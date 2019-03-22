В Петербурге за год увеличилось количество погибших на производстве

В 2018 году в Петербурге зафиксировано 43 смертельных случаев на производстве, на 11 случаев больше, чем годом раньше, сообщил 22 марта первый заместитель председатель комитета по труду и занятости Николай Рогачев во время своего выступления в Заксобрании.

По словам Рогачева, в 2017 году на петербургских предприятиях произошло 32 трагических инцидента, в 2016 году – 45 смертельных случаев. Общее количество несчастных случаев на производстве в городе снизилось с 243 в 2017 году до 231 в 2018-м. Чаще всего в 2018 году гибли и получали травмы строители (71 случай), работники сферы обрабатывающего производства (47 случаев), а также сотрудники сферы транспорта и связи (37 случаев).

По словам чиновника, снизилось и количество профессиональной заболеваемости. В 2018 году было зафиксировано 52 случая профзаболеваемости (из них 11 у женщин), в то время как в 2017 году их было 115 (17 у женщин).

Депутат от КПРФ Александр Рассудов предположил, что показатели производственного травматизма снизились, потому что в Петербурге в целом снизились объемы производства. Рогачев возразил, что это не так, и количество производства, согласно официальной статистике, в городе только растет.

Представители комитета по труду и занятости представили свой доклад в рамках мониторинга законов, принятых в 2018 году петербургским парламентом. На заседании комитета по законодательству 20 марта обсудили «Закон об охране труда».

Сергей Еремеев

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