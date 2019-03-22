Глава петербургского метро рассказал, какие станции в ближайщее время закроют на ремонт

Руководитель ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин уведомил общественность о том, какие станции подземки первыми в ближайшее время закроются на "реновацию", передает "Фонтанка".

Гарюгин поделился, что из 299 эскалаторов и траволаторов, работающих на данный момент, 198 эксплуатируются уже почти полвека без ремонта.

"Очень хотим "Технологический институт" закрыть. Это старая станция первого пуска, хотим поставить там вместо трех четыре узкобалюстрадных машины (эскалатора - прим. ЗАКС.Ру). А так ближайшие станции [где намечается ремонт] – это "Маяковская", "Московская", - сообщил глава подземки.

Между тем, продолжил Гарюгин, станции, скорее всего, "уйдут" на ремонт уже не в этом году. Пассажиры будут испытывать меньший дискомфорт от их закрытия в связи с тем, что на них имеются вторые вестибюли.

Ранее, напомним, выяснилось, что "обновление" "Маяковской" отложили до 2020 года. Сейчас же всё ещё продолжается ремонт на "Академической".