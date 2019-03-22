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11:36

Комитет по законодательству разрешил петербуржцам собирать валежник

фото ЗакС политика Комитет по законодательству разрешил петербуржцам собирать валежник

Депутаты петербургского ЗакСа на заседании комитета по законодательству 22 марта одобрили законопроект, разрешающий петербуржцам собирать валежник.

Ранее Госдумой был принят аналогичный федеральный законопроект. Петербургские парламентарии разработали свой, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Для этого понадобились усилия трех депутатов. Соавторами законопроекта стали председатель комитета по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия»), его однопартиец Мария Щербакова и Надежда Тихонова («Справедливой России»).

– Может кому-то это может показаться смешным, но существовала некая правовая неопределенность. Теперь определенность есть, – прокомментировал Четырбок.

Комитет одобрил инициативу единогласно. Теперь ее обсудят на пленарном заседании ЗакСа.

Сергей Еремеев



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16:25    
Великое, ВЕЛИЧАЙШЕЕ ДЕЛО !!!!!
Приняли, "на конец" такую определённость для мегаполиса. Где у нас лес????
Ещё поясняю: то, что стоит и не упало - это сухостой - ЕЩЁ НЕ валежник, а то, что упало и сгнивает - УЖЕ НЕ валежник. Те немногие отходы леса,  которые между этими состояниями, теперь можно безнаказанно собирать. Спасибо за такую заботу и определённость.

13:44    
И зачем нам валежник? Мы что камины топим?
Может и бомжам, чтобы банки да бутылки по мусорным контейнерам собирать, тоже решение парламента нужно?
Оборзели совсем от скудоумия. Не принять ли им закон о том, чтобы в общественном транспорте не чихали и вдыхали через раз.

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