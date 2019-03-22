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Новости

11:57

Директор «Воин-В» может потребовать сложения полномочий Резника

фото ЗакС политика Директор «Воин-В» может потребовать сложения полномочий Резника

Директор строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко на пресс-конференции 22 марта сообщил, что может потребовать сложения полномочий депутата Законодательного собрания Максима Резника.

По мнению главы «Воин-В», высказывание Резника несовместимо с «высоким положением» депутата ЗакСа. Глущенко подчеркнул, что иск не связан с разбирательством между Резником и врио губернатора Александром Бегловым.

Президент петербургской коллегии адвокатов «Локус станди» Кирилл Карамышев заявил, что иск Глущенко подал спустя несколько лет из-за того, что глава «Воин-В» ждал результата суда по делу экс-депутата ЗакСа Вячеслава Нотяга. Глущенко добавил, что не любит судиться и долго думал о необходимости подачи иска. Заявление он подал, по его словам, потому что «не осталось других вариантов».

Глущенко подал иск о защите чести и достоинства в Василеостровский суд Петербурга в феврале. По мнению бизнесмена, Резник оскорблял его на своем сайте и в публикациях СМИ. Политический подтекст своего обращения в суд Глущенко отрицает.

София Саттарова



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15:14    
Ну какой Глущенко провокатор???
Его деятельность проверить надо и окажется (100%), что он вор. А вор где должен сидеть?

14:23    
А почему он у Вишневского не требует забрать депутатский мандат?! Вишневский в доле?!

13:40    
Глущенко никому не нужный хлюст. С реновацией пролетел и как политик - полный ноль.
Никто не хочет связываться с беспринципным  провокатором.
За Резника народ проголосовал и не Глущенко решать, когда и кого отзывать из ЗАКСа.
Резнику респект!

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