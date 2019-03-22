Единороссы ЗакСа предложили штрафовать на 500 тысяч рублей за "скручивание" автопробега

Депутаты петербургского ЗакСа Денис Четырбок и Вера Сергеева написали проект федерального закона о штрафах для владельцев машин, «скрутивших» автопробег своих транспортных средств или скрывших при продаже транспортных средств их повреждения. Они хотят дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 159.7, где будет прописана ответственность за это преступление.

Продавец, сообщивший покупателю неверные сведения о пробеге машины, по мнению авторов инициативы, должен наказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей или обязательными работами сроком до 360 часов. Если деяние совершила группа лиц, и оно привело к крупному ущербу, злоумышленники могут получить до 6 лет лишения свободы.

– Криминализация этого рынка сделает «скручивание» автопробега невыгодным, – заявила соавтор законопроекта Вера Сергеева. Она отметила, что подобная практика уже используется в странах Евросоюза.

Депутат Партии роста Сергей Трохманенко предположил, что от нового закона могут пострадать те, кто перепродает подержанные автомобили, и кого ввели в заблуждение предыдущие владельцы авто. Единоросс Алексей Цивилев добавил, что сам был в подобной ситуации.

– Понятно, что я буду голосовать за, но все равно [у текста законопроекта] очень общие формулировки, – отметил Цивилев.

Другой депутат «Единой России» Сергей Купченко возразил, что речь идет о мошенничестве, а оно подразумевает преднамеренное введение в заблуждении. Купченко пошутил, что при желании можно увидеть, что этот законопроект написан в интересах автомобильных дилеров.

Инициативу отказался поддерживать только Сергей Трохманенко. Ольга Ходунова из КПРФ и эсер Александр Егоров воздержались. Остальные депутаты проголосовали за. Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании ЗакСа.

Сергей Еремеев

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