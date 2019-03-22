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Новости

12:19

Глущенко намерен потратить компенсацию по иску к Резнику на помощь жителям хрущевок

фото ЗакС политика Глущенко намерен потратить компенсацию по иску к Резнику на помощь жителям хрущевок

Директор строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко на пресс-конференции 22 марта заявил, что намерен потратить компенсацию по иску к депутату Максиму Резнику на помощь жителям хрущевок.

Глущенко заявил, что, если он выиграет суд, то на полученную компенсацию купит дополнительные квадратные метры для жителей хрущевок. Он уточнил, что, несмотря на расторжение контракта по реновации с городом, в 2019 году его компания введет в эксплуатацию еще два дома. В них 100 квартир предназначено для жителей близлежащих хрущевок.

Программа реновации кварталов с хрущевками началась около 10 лет назад. Жители квартала Ульянка, где велось строительство, были недовольны тем, что компания строит свои дома слишком близко к домам, которые не попадают под программу реновации.

Ранее Глущенко заявил, что может потребовать сложения полномочий Резника как депутата ЗакСа. Директор строительной компании подал иск к депутату в феврале. По мнению Глущенко, Резник оскорблял его на своем сайте и в публикациях СМИ. Политический подтекст своего обращения в суд бизнесмен отрицает.

София Саттарова



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16:12    
И это вот "чудо" - воин ???
Хрестоматийный плакат по физиономистике. Удивлённо приподнятые бровки, но при этом унылая виноватая полуулыбка и безразличные отрешёные глазки. Теперь я больше чем уверен - всё, что он отрицает -правда. С таким не то что в разведку, даже в баню не пойду.

15:09    
Глущеко на наворованные деньги  квартал домов может построить...

14:59    
Вор должен сидеть в тюрьме.
О Глущенко много слухов о беспределе и коррупции.
Пора прокуратуре разобраться в деятельности этого "строителя", причинах не выполнения договора.
Наш ВРИО Беглов  в строительстве имеет большой опыт и спор такого "хозяйственника" с депутатом решит в момент.
И не слова здесь должны быть приняты во внимания, а дела.

14:04    
А местным бездомным питерским бомжам кто поможет?...

13:49    
Спасибо, убогий, ты уже "помог" с реновацией в Александрино.
Он что нас за идиотов держит? Кому можно помочь на копеечную компенсацию даже если её присудят - пол человеку пол метра?
Вот и проектная документация у него с такими же расчётами была - потому и прогорел, а не от того, что его кто-то оскор[цензура]ет.

13:04    
Предполагается, что в виде поощрения, ему снова разрешат творить в Ульянке всё, что заблагорассудится?

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