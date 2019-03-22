Калужский глава предложил заманивать посетителей в музей мощами: Заодно картинки посмотрят

Бороться с пустотой в залах художественного музея Калуги необходимо при помощи демонстрации православных святынь, полагает глава региона Анатолий Артамонов. С соответствующим предложением, извещает Regnum, калужский губернатор выступил во время заседания местного Законодательного собрания.

"Я не могу понять: когда прихожу в художественный музей и вижу там выставленные шедевры на различных тематических выставках отдельных авторов, один-два-три человека по залу ходят. Я уже вчера отцу Георгию в Мещовск (настоятель Мещовского Свято-Георгиевского мужского монастыря - прим. ЗАКС.Ру) звоню: «Слушай, у тебя там мощей много. Давай, может быть, когда выставка открывается, мощи ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может, заодно картинки посмотрят»", - призвал Артамонов.