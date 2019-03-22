Фан-зону Евро-2020 утвердили на Конюшенной площади

Рекреационная зона для болельщиков чемпионата Европы по футболу 2020 года разместится на Конюшенной площади - решение принято окончательно, уведомляет "Коммерсант".

Как пишет издание, организационный комитет Евро-2020 изначально просил Смольный обустроить фан-зону на Дворцовой площади, однако от данной задумки пришлось отказаться, так как одновременно с матчами чемпионата в Петербурге будет проходить праздник выпускников "Алые паруса". Также о недопустимости расположения на Дворцовой площади площадки для болельщиков заявлял руководитель Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Добавим, петербургский стадион "Газпром-Арена" станет одной из площадок, где пройдут матчи Евро-2020.