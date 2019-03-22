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Новости

13:07

Глава петербургской подземки: Протечки на "Беговой" не опасны, не стоит переживать

фото ЗакС политика Глава петербургской подземки: Протечки на "Беговой" не опасны, не стоит переживать

Руководитель ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин известил общественность, что беспокоиться о том, что ввиду постоянных протечек станция "Беговая" может обрушиться, нет нужды - ситуация, по его уверению, находится "под контролем".

"Протечки на «Беговой» не опасны. Не стоит переживать по этому поводу. Всё течёт, всё меняется," - Владимир Гарюгин.

Следовательно, ни "Новокрестовскую", ни "Беговую" закрывать на ремонт пока не планируется, станции будут работать в штатном режиме.

Негодование петербуржцев вызывает тот факт, что на платформах, впопыхах открытых в мае прошлого года к Чемпионату мира по футболу, периодически из стен течет вода, что приводит к падению плитки и остановке траволаторов.

Обеспокоены ситуацией и в петербургском штабе Навального.

В свою очередь в "Метрострое" известили, что протечки на станциях, подобных "Беговой", - нормальное явление, так как платформы находятся "в неоднородных водонасыщенных грунтах".

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14:48    
Станцию следует переименовать на "Бегловую" и обязать чиновников Смольного каждый день приезжать в метро на эту станцию. Что тогда запоют?

14:01    
Всё хорошо, прекрасная Мальвина, всё хорошо, всё хорошо?!...

13:26    
Да вообще всё зашибись.
Давайте сделаем это изюминкой петербургского метрополитена.
Люди со всего света будут приезжать в петербургское метро, чтобы походить в нём по колено в воде.

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