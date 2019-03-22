Беглов дал в Смольном аудиенцию губернатору Ненецкого автономного округа

Врио градоначальника Петербурга Александр Беглов встретился в Смольном с губернатором Ненецкого автономного округа Александром Цыбульским, уведомляет пресс-служба городской администрации.
На прошлогоднем ПМЭФ правительства двух регионов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также проработали "дорожную карту" на 2018-2022 годы.
Беглов заявил о важности взаимодействия с отдаленными арктическими регионами.
"Ненецкий автономный округ для нас родной, и мы будем оказывать вам всяческую помощь", - поручился врио губернатора.
Приоритетом сотрудничества названо, в том числе, обучение ненецких выпускников в университетах Северной столицы.
В свою очередь Цыбульский поблагодарил Беглова за оказанный приём и кооперацию.
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