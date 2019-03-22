Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:26

Эрмитаж эвакуируют второй день подряд

фото ЗакС политика Эрмитаж эвакуируют второй день подряд

Сегодня, 22 марта, сотрудников и посетителей государственного музея Эрмитаж вновь вынужденно эвакуировали в связи с поступлением сообщения о якобы наличии в стенах учреждения взрывчатки, передает 78.ru.

На данный момент к музею подъехали представители правоохранительных органов, которые разбираются в ситуации.

Вместе с тем, передает "Фонтанка", по причине поступления "взрывоопасного" письма были приостановлены занятия в нескольких школах и эвакуированы люди из арт-кластера на острове Новая Голландия.

Накануне, 21 марта, помимо Эрмитажа был эвакуирован Исаакиевский собор. Оба культурных учреждения была эвакуированы параллельно с рядом  других учреждений 21 марта. Сообщения о якобы заложенных бомбах поступают на электронную почту разных организаций, в том числе школ, больниц и торговых центров.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:13    
14-40
У многих станции метро мигранты "под крышей" торгуют левыми симками, с которых кому-то удобно делать эти вредные звонки. Но кому-то в органах выгодно быть "слепым" и поэтому торговля процветает и нелегалы ничего и никого не боятся.  Позор таким правоохранителям. А мы платим за  эти тысячи ложных выездов и эвакуаций. Надоело! Хватит! Пора напомнить, что такая вялая "работа" и опекание незаконной торговли нас не устраивает.    
   Интересно, чья подследственность - эта незаконная торговля подпольными симкартами? Не создаются ли при такой доступности этих симок условия для противоправных анонимных звонков?

14:40    
Опять кастрюлеголовые укрофашисты с территории незалежной забавляются. Как крысы, втихаря. Гнать надо было бандеровцев в 2014 году до Львова, а не заключать минские соглашения. Да ужесточить их просачивание в Россию, а то многовато  развелось их агентов с идеологией фашистов. Сейчас начнут рассказывать про продажу сим-карт "почти у каждой станции метро"- пишут под копирку, сволочи!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

18:25 В интернете появился "предвыборный" сайт Александра Беглова

17:50 Пиотровский посетовал на "ограниченность" законов о культуре: Существующие нам не годятся

17:48 РПЦ выступила против выведения искусства из-под действия статьи об оскорблении чувств верующих

17:22 Арестанты ИК-5 Мордовии изувечили себя в знак протеста против насилия со стороны ФСИН

17:10 Сергей Шнуров призвал игнорировать мат вместо того, чтобы его запрещать   5

16:55 Макаревич осудил "необъективное" освещение истории РФ   2

16:35 На редактора кубанского издания составили протокол из-за логотипа "Открытой России" в видео

15:59 Матвиенко заявила об окончании новой волны смены губернаторов   2

15:24 "Нельзя, святые перевернутся": калужский губернатор назвал шуткой слова о мощах в музее

14:56 В конце мая на Землю может рухнуть российский военный спутник   4

14:55 Комитет по развитию предпринимательства ищет подрядчика для уничтожения документов   2

14:26 Эрмитаж эвакуируют второй день подряд   2

14:04 Близ площади трех вокзалов в Москве полчаса провисел баннер в поддержку Сенцова   2

13:57 Казачий атаман Калинин заявил, что хочет занять место Матвиенко   3

13:36 Беглов дал в Смольном аудиенцию губернатору Ненецкого автономного округа

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.