Эрмитаж эвакуируют второй день подряд

Сегодня, 22 марта, сотрудников и посетителей государственного музея Эрмитаж вновь вынужденно эвакуировали в связи с поступлением сообщения о якобы наличии в стенах учреждения взрывчатки, передает 78.ru.

На данный момент к музею подъехали представители правоохранительных органов, которые разбираются в ситуации.

Вместе с тем, передает "Фонтанка", по причине поступления "взрывоопасного" письма были приостановлены занятия в нескольких школах и эвакуированы люди из арт-кластера на острове Новая Голландия.

Накануне, 21 марта, помимо Эрмитажа был эвакуирован Исаакиевский собор. Оба культурных учреждения была эвакуированы параллельно с рядом других учреждений 21 марта. Сообщения о якобы заложенных бомбах поступают на электронную почту разных организаций, в том числе школ, больниц и торговых центров.